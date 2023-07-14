البابا تواضروس يعزى فى وفاة «تاسونى راعوث» رائدة خدمة ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - توفيت اليوم الجمعة، الخادمة المباركة تاسونى راعوث، مؤسسة خدمة ذوى الاحتياجات بأسقفية الخدمات، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشكل عام، بعد حياة حافلة بالعطاء فى مجال خدمة ذوى الهمم. عن عمر قارب 68 سنة، وحياة رهبانية امتدت لحوالى 50 سنة.





ولدت راعوث الراحلة يوم 18 نوفمبر 1955، والتحقت بدير بنات مريم التابع لإيبارشية بنى سويف والبهنسا وقتها فى أيام الأنبا أثناسيوس مطران الإيبارشية ومؤسس الدير. أسست خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة لأول مرة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك خلال خدمتها فى أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، حيث كرست كل جهودها لهذه الخدمة التى نمت وتطورت بفضل هذه الجهود. سافرت إلى العديد من الأماكن لنقل خبرتها فى مجال خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وألقت مئات المحاضرات فى الكليات والمعاهد الكنسية وفى العديد من المؤتمرات واللقاء داخل الكنيسة وخارجها. وتقام صلوات تجنيزها فى الحادية عشرة من صباح غدٍ السبت فى كنيسة القيامة المقدسة والسيدة العذراء مقر رابطة القدس بالظاهر بالقاهرة. البابا تواضروس الثانى، قدم خالص العزاء للأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية وأسرة الأسقفية، فى نياحة الأم الفاضلة تاسونى راعوث، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع العذارى الحكيمات.

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