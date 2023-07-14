«اليوم» يتابع فعاليات اليوم الثانى من مهرجان العلمين «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقال محمد سعد، مراسل فضائية "dmc" فى مدينة العلمين الجديدة، إن أبرز فعاليات اليوم الجمعة، هو تحدى أبرز نجوم الجيل الذهبى فى عدة مباريات كرة قدم شاطئية، وسوف تبدأ الفعاليات بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى العاشرة مساءً.
وتابع مراسل فضائية "dmc" فى مدينة العلمين الجديدة، أن الأجواء فى مدينة العلمين الجديدة حاليًا يغلب عليها السعادة الكبيرة، وكل من يتواجد هناك يستمتع بالأجواء الحالية بالمهرجان.
وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته أمس الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
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