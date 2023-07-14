جدة - نرمين السيد - قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشؤون الإفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة دول جوار السودان هامة جدًا لمتابعة أى تدهور فى هذه المرحلة فى السودان، الأمر الذى دعا دول الجوار إلى التحرك لمواجهة التحديات.





أضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن دول الجوار لهم دور هام فى تنسيق العملية فى إطار المبادرة المصرية لإنهاء الصراع فى السودان، كان هناك رؤية شمولية لمشاركة المجتمع المدنى. وتابع نائب رئيس المجلس المصرى للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه يجب أن يتوقف الصراع بشكل شامل، وأن تدخل الأطراف فى حوار توافقى لتشكيل حكومة سودانية. وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية والدعم السريع رحبا بالمبادرة المصرية بقمة دول جوار السودان، ما يعكس أهمية المبادرة التى حددت خارطة الطريق بشأن السودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم- دبلوماسى سابق: يجب دخول الأطراف فى حوار توافقى لتشكيل حكومة سودانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.