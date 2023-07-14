بدء عرض أولى حلقات برنامج لوغاريتم للإعلامى أحمد فايق على «dmc»

جدة - نرمين السيد - واستهل الموسم الجديد حلقاته بالحكمة من التوجه إلى كوريا ومحاولة فك اللوغاريتم والشفرة الكورية، وهى مقولة اسحاق نيوتن ومنهج الحسن بن الهيثم: "لابد أن نبنى جسورًا من المعرفة مع العالم".

يعتمد "لوغاريتم" منهجًا جديدًا، إذ يقدم فى كل حلقة من حلقاته ضيفًا وتجربة، ويستهل البرنامج حلقاته باستضافة الباحث المصرى ابن محافظة قنا عماد الكومى، مستشار الأمن السيبرانى وتكنولوجيا البلوك تشين فى الحكومة الكورية، حيث يروى تجربته فى كوريا وما الذى تعلمه من الحياة هناك، وتفسير مقولة "صعيدى فى الجامعة الكورية".

على مستوى التجربة، يقدم الإعلامى أحمد فايق جولة فى شوارع كوريا، للإجابة على أسئلة: لماذا لا توجد صناديق قمامة؟، ما سر الكرسى الأصفر الفارغ من الركاب فى وسائل المواصلات؟، سر تصوير الأطفال إلى جوار سور الجامعة؟، لماذا لا يبيع الكوريين طعامهم بالكيلو؟.. كما يعرف فايق المصريين بطبيعة الطعام الكورى ومذاقه، خاصة سناك الطحالب والموز بحجم القضمة الواحدة، والفراولة بلون التوت، واليوسفى بحجم الليمون الصغير.