«إكسترا نيوز» ترصد مشاركة مصر فى المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقالت منة فاروق، مراسلة "إكسترا نيوز" من نيروبى، خلال مداخلة مع الإعلامية نسرين فؤاد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر تشارك فى أعمال الدورة الـ43 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى على المستوى الوزارى، والتى تختتم اليوم الجمعة بنيروبى، تمهيدًا للقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الإفريقى، المقرر عقدها بعد غدٍ الأحد فى العاصمة الكينية نيروبى.

وأضافت مراسلة "إكسترا نيوز" من نيروبى، أن المشاركة فى أعمال المجلس التنفيذى والقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الإفريقى تأتى فى ظل ترؤس مصر الحالى لرئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد" لمدة عامين.