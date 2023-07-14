وزارة العمل: عقود عمل لذوى الهمم بجنوب سيناء واستمرار خطة التدريب والتشغيل

جدة - نرمين السيد - وأضاف "الوزارة"، أن تسليم العقود حدث داخل مقر "مديرية العمل"، فى إطار خطة تنفيذ إستراتيجية الوزارة نحو تعيين ذوى الهمم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة بالاستمرار فى سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوى الهمم فى كل المحافظات ودمجهم فى "سوق العمل". وتابعت: يأتى ذلك إلى جانب متابعة المديريات لكل المنشآت من أجل تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018، بتعيين نسبة الـ5% المقررة لذوى الهمم فى جميع المنشآت. من جانبه، أوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، فى تقريره للوزارة، أن المديرية تنسق مع منشآت القطاع الخاص بالمحافظة، لتوفير فرص عمل لذوى الهمم، ومتابعتهم بعد استلام العمل بالشركات، تنفيذا لتوجيه "الوزير".

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وكان اجتماعا، قد عقده الوزير حسن شحاتة، بالديوان العام لوزارة العمل بالقاهرة، مع مديرى مديريات العمل بكل المحافظات، جرى خلاله مناقشة العديد من الملفات، أبرزها ملف "ذوى الهمم".

وأعلن وزير العمل فى الاجتماع، استمرار خطة الحصر والتدريب والتشغيل لذوى الهمم، والتى أسفرت حتى الآن عن تعيين 8 آلاف و303 من ذوى الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من يوليو 2023.

كما أوضح فيه المجتمعون فى الاجتماع، أنه بشأن تكليف الرئيس السيسى للوزارة، بدمج ذوى الهمم، فى سوق العمل، فإن المديريات حصرت خلال الـ6 أشهر الماضية 15 ألفا و890 منشأة من إجمالى التى يزيد عدد عمالها على 20 عاملا، والتى تبلغ 23 ألفا، و646 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و459 ألفا و859 عاملا، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية.

وتابع المجتمعون أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوى الهمم فى هذه المنشآت التى تم حصرها يبلغ 122 ألفا و126 عاملا، وأن المعين منهم فقط 71 ألفا و623 عاملا، وأن المتبقى استيفاؤه للتعيين يبلغ 50 ألفا و530 عاملا، وهو ما تعكف وزارة العمل على استيفائه.