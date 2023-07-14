الكشف على 1191 مواطنًا ضمن قافلة طبية بقرية بنى منين فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، تنفيذ قافلة طبية، على مدى يومين، بقرية بنى منين مركز الفشن، فى 7 تخصصات هى: (الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان - تنظيم الأسرة - الجلدية) وضمن إجراءات وقائية مشددة، والتى أسفرت عن الكشف على 1191 مواطنًا وصرف العلاج لهم بالمجان.





وقال وكيل الوزارة، فى بيان، اليوم الجمعة، إن الحالات المرضية التى تم توقيع الكشف الطبى عليها منها: إجراء معمل دم لـ47 حالة، ومعمل طفيليات 35 حالة، وحالات الأشعة لـ10 حالات، واستصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء موجات فوق صوتية لـ 86 حالة. وأضاف وكيل الوزارة أنه بناءً على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، تم عقد ندوات للتثقيف الصحى استفاد منها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

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