رئيس الإنجيلية يشهد تنصيب القس يسرى إبراهيم راعيا لكنيسة سراى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، فى حفل رسامة القس يسرى إبراهيم راعيا للكنيسة الإنجيلية بالسراى بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور القس راضى عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس إبراهيم زكريا، رئيس مجمع مشيخة الدلتا، والقس مايكل أنور، رئيس مجلس الكنيسة.





وقدم الدكتور القس أندريه زكى خطاب الحفل، مهنئا فى بداية كلمته القس يسرى إبراهيم وشعب الكنيسة بمناسبة تنصيبه راعيا بالكنيسة الإنجيلية بالسراى. وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "نصف الحقيقة أصل كل الشرور، والتزييف والشائعات السبب الرئيسى فى سقوط الإنسان فى الخطية". وأضاف زكى: "الكنيسة تحتاج اليوم إلى أشخاص قادرين على مواجهة التزييف والشائعات، واختيار الحياة بالصدق والأمانة والحق". كما شارك فى فعاليات برنامج الاحتفال القس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية المسيحية، والقس شكرى شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية، والقس بخيت متى، والدكتور القس أمجد أيوب، سكرتير لجنة العمل الرعوى والكرازى، والقس ماهر إبراهيم، راعى الكنيسة الإنجيلية بالعصافرة، والقس بارح هارون، عضو لجنة العمل الرعوى والكرازى.

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