«إكسترا نيوز» تتابع فعاليات اليوم الثانى من مهرجان العلمين «بث مباشر»

جدة - نرمين السيد - تواصل فضائية "إكسترا نيوز" متابعة فعاليات اليوم الثانى من مهرجان العلمين، الحدث الفنى والترفيهى والرياضى الأكبر فى الشرق الأوسط، المقام فى مدينة العلمين الجديدة، والذى انطلق أمس الخميس، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حتى يوم 26 أغسطس 2023.





وبدأت فعاليات المهرجان ببطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلى والأجنبى، كما سيقام سباق "تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجرى" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدى جيت سكى JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضًا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربى، وهى: حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجمة إليسا وحفل للنجم تامر حسنى، بالإضافة إلى حفل للفنان راغب علامة والنجمة نانسى عجرم، والفنانة أنغام وفرقة كايروكى وحفل لمغنى الراب العالمى RUSS.

ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين فى الوطن العربى، وتتويج الفائزين فى الموسم.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربى فى تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.