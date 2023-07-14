اليوم- «الأرصاد» تحذر: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فى فترات النهار

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا السبت سيشهد ارتفاعًا بدرجات الحرارة، حيث تسجل 37 درجة مئوية، لافتة إلى أن زيادة نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.





أضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك زيادة لسطوع أشعة الشمس، مما يزيد من الإحساس بدرجات حرارة كبير فى فترات النهار، مشيرة إلى أن المناطق الجنوبية تشهد درجات حرارة مرتفعة تسجل 44 درجة مئوية. وتابعت عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية من أهم عوامل ارتفاع نسب الرطوبة، ولكن سرعان ما يتلاشى بخار المساء مع سطوع أشعة الشمس. وأكدت أنه يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فى فترات النهار، وإذا اضطر الشخص النزول فى الشارع، فيجب اصطحاب غطاء رأس أو شمسية وزيارة شرب المياه والسوائل.

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