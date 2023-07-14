انطلاق اختبارات القدرات بالجامعات المصرية.. غدا

جدة - نرمين السيد - وأوضح عاشور، فى تصريحات، أن هذا الهدف لن يتأتى إلا من خلال اكتشاف قدرات ومواهب الطلاب وإلحاقهم بالكليات التى تتناسب مع قدراتهم.

يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لخطة سير اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التى يشترط القبول بها، اجتياز هذه الاختبارات لخريجى الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2023، والتى ستنطلق غدا السبت الموافق 15 يوليو الجارى، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجارى.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أن اختبارات القدرات تعد من الآليات الأساسية التى تستخدم فى اكتشاف المواهب الأكاديمية والمهارية للطلاب فى مرحلة التعليم الجامعى، حيث تستهدف هذه الاختبارات قياس مدى استعداد الطالب للالتحاق بالتخصصات المناسبة لقدراته واستعداداته، وتساعد فى اكتشاف قدرات الطلاب العلمية، والرياضية، والقدرات الإبداعية بصفة عامة؛ مما يساعد على توجيههم نحو الاختصاصات الأكاديمية والمهنية التى تتناسب مع طبيعة مواهبهم وقدراتهم، كما يمكن استخدام نتائج هذه الاختبارات فى تحديد البرامج التعليمية، والأنشطة الأكاديمية التى يحتاجها الطلاب لتطوير قدراتهم الأكاديمية ومهاراتهم العملية، مشيرا إلى حرص المجلس الأعلى للجامعات على تحقيق الأهداف المرجوة من اختبارات القدرات، وكذلك الحرص على أن تكون هذه الاختبارات عادلة وموضوعية، وتعتمد على أسس علمية، بحيث يتم تقييم قدرات الطلاب ومواهبهم وملكاتهم الإبداعية بشكل مستمر وفعال، من أجل الارتقاء بالوطن والمواطن المصرى.

وأشار الدكتور مصطفى رفعت، إلى أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات تعقد اجتماعات دورية مع اللجنة العليا لاختبارات القدرات، للتنسيق مع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، لوضع الجداول الزمنية لعقد اختبارات القدرات بالجامعات بما يساعد أبنائنا الطلاب فى أدائها بكل يسر.

واستمرت أعمال اللجنة العليا للقدرات برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، استعدادا لبدء الاختبارات، كما قام مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس فى طباعة الاختبارات وتوزيعها على عمداء الكليات المشاركة، وكذلك التنسيق مع الجامعات بشأن إجراءات الاختبارات.

وتجرى اختبارات القدرات فى عدد من الكليات ذات الطابع العملى التطبيقى مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تمكنه من التفوق الدراسى فى هذا المجال، وهذه الكليات هى: "كليات الفنون الجميلة "تخصص فنون"، وكليات الفنون الجميلة "تخصص عمارة"، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية أقسام "التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والمسرح التربوى"، وكليات التربية الرياضية، وشعب "التربية الفنية والتربية الموسيقية" بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس"، موضحا أنه يمكن الإشارة إلى طبيعة اختبارات القدرات فى هذه الكليات على النحو التالى:

1- كلية الفنون التطبيقية: تهدف اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية إلى قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع والتنظيم الفكرى لإنتاج التصميم وقياس القدرة على الرسم ثلاثى الأبعاد، ومدى تخيله للأشياء المجسمة، وإدراكه للنسب الصحيحة، وإحساسه بالظل والنور، ومهارة استخدام القلم الرصاص فى التعبير عن ذلك، بالإضافة إلى مهارات التعبير الفنى الشخصى، ويتضمن الاختبار سؤالين الأول فى الرسم، والثانى فى التصميم الابتكارى.

2- كلية الفنون الجميلة "عمارة": يهدف اختبار القدرات فى كلية الفنون الجميلة تخصص "عمارة" إلى قياس استعدادات الطالب لدراسة تخصص العمارة، كما يسعى إلى قياس قدرته على التصميم المعمارى، والإلمام بقواعد المنظور اللازمة للالتحاق بإحدى كليات الفنون الجميلة قسم العمارة.

3- كلية الفنون الجميلة "فنون": هى اختبارات بسيطة تقيس استعدادات الطالب لدراسة الفنون فكريا، ومهاريا، كما تسعى إلى قياس قدرته على التخيل، وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشرى، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللونى والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على الإبداع والتخيل.

4- كلية التربية الفنية: هى اختبارات بسيطة تقيس مدى استعدادات الطالب لتعلم الفن ودراسة الفنون بكليات التربية الفنية، وكليات التربية، وكليات التربية النوعية تخصص تربية فنية، من خلال الأداء الفنى فى كل من التعبير الفنى "الرسم"، والتصميم الابتكارى، وقدرته على توظيف عناصر الفن التشكيلى.

5- كلية التربية الموسيقية: هى اختبارات بسيطة تقيس مدى استعدادات الطالب لدراسة الموسيقى، حيث ينقسم الاختبار إلى "الغناء الحر، اللحن، الإيقاع".

6- كلية التربية النوعية "مسرح تربوى": الاختبار عبارة عن مقابلة شخصية للطلاب يتم من خلالها قياس قدراتهم اللغوية فى النطق السليم، والخلو من عيوب النطق والكلام، وأيضا قياس قدراتهم العملية من خلال أداء مشهد تمثيلى يتضمن أداء حركى وانفعالى وتعبيرى متنوع.

7- كلية التربية الرياضية: هى اختبارات بسيطة تقيس مدى قدرة الطالب لدراسة التربية الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة فى الاختبارات البدنية والمهارة، من خلال مجموعة من الاختبارات تتمثل فى: "الكشف الطبى المبدئى، وقياس الطول والوزن، والاختبارات البدنية البسيطة".

ويجب على الطلاب الراغبين فى الالتحاق باختبارات القدرات الالتزام بالإرشادات العامة، وهى على النحو التالى:

1. الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل.

2. يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لوزارة التعليم العالى.

3. غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب فى اليوم الذى حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

4. ممنوع نهائيا تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق فى اختبارات القدرات فى حالة تصوير أى اختبار أو نشره بأى وسيلة رقمية أو غير رقمية.

5. فى حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذى قام بحجزه، عليه الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية، وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد المحددة من قبل مكتب التنسيق.