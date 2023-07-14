لوغاريتم- أحمد فايق: لا يوجد صناديق قمامة فى كوريا الجنوبية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأضاف "فايق"، خلال تقديمه أولى حلقات برنامج "لوغاريتم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن أول انطباع رآه فى كوريا الجنوبية، هو عدم وجود صناديق قمامة فى الشوارع، كما أن الشوارع نظيفة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يشبه اليابان.

وتابع أن جزء من ثقافة الشعب الكورى الجنوبى واليابانى، هو رمى المخلفات فى صندوق القمامة الموجود فى منزله، موضحًا أنهم يقومون بتوزيع القمامة إلى مواد بلاستيكية ومواد عضوية.

ويعتمد "لوغاريتم" منهجًا جديدًا، إذ يقدم فى كل حلقة من حلقاته ضيفًا وتجربة، ويستهل البرنامج حلقاته باستضافة الباحث المصرى ابن محافظة قنا عماد الكومى، مستشار الأمن السيبرانى وتكنولوجيا البلوك تشين فى الحكومة الكورية، حيث يروى تجربته فى كوريا وما الذى تعلمه من الحياة هناك، وتفسير مقولة "صعيدى فى الجامعة الكورية".

على مستوى التجربة، يقدم الإعلامى أحمد فايق جولة فى شوارع كوريا، للإجابة على أسئلة: لماذا لا توجد صناديق قمامة؟، ما سر الكرسى الأصفر الفارغ من الركاب فى وسائل المواصلات؟، سر تصوير الأطفال إلى جوار سور الجامعة؟، لماذا لا يبيع الكوريين طعامهم بالكيلو؟.. كما يعرف فايق المصريين بطبيعة الطعام الكورى ومذاقه، خاصة سناك الطحالب والموز بحجم القضمة الواحدة، والفراولة بلون التوت، واليوسفى بحجم الليمون الصغير.