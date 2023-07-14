مباحثات موسعة بين مصر والتشيك

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، أهمية انعقاد مثل تلك اللقاءات كآلية هامة لمتابعة نتائج المشاورات السياسية، بما يساهم فى تبادل وجهات النظر والرؤى مع الجانب التشيكى إزاء الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية.
كما ركز اللقاء بشكل رئيسى على تطور العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، وأهمية دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك فى الفترة المقبلة، من خلال وضع أهداف واضحة ومحددة.
وأشار السفير إيهاب نصر، إلى أن هناك آفاقا واسعة للتعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين وتأسيس شراكة اقتصادية متكاملة تقوم على زيادة التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية التى تزخر بها مصر والتشيك.
من ناحية أخرى، استعرض مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بمشاركة عدد من ممثلى قطاعات وزارة الخارجية، جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تناول عدد من الموضوعات الخاصة بأمن الطاقة والغذاء والاقتصاد.
كما تم تناول التطورات الخاصة بعملية السلام فى الشرق الأوسط، والأوضاع فى السودان ليبيا.
واستمع السفير إيهاب نصر إلى الرؤية التشيكية حول مختلف القضايا على الصعيد الثنائى والإقليمى والدولى، وأعرب نائب وزير الخارجية التشيكى عن تقدير بلاده لجهود مصر، مشيرا إلى أهمية استمرار عقد تلك اللقاءات، والعمل على تحقيق شراكة اقتصادية تحقق مصالح البلدين.
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