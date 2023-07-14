«لوغاريتم» يستعرض قصة كفاح باحث مصرى فى جامعة سيول الكورية

جدة - نرمين السيد - واستعرضت أولى حلقات برنامج «لوغاريتم»، قصة كفاح لباحث مصرى صعيدى، يدعى عماد الكومى يدرس فى جامعة سيول الوطنية الكورية.
وتناولت الحلقة، أبرز المعلومات عن المصرى عماد الكومى، باحث الدكتورة فى الجامعة الكورية، والذى استطاع مناقشة رسالة ماجستير فى كلية الهندسة بكوريا، والتى صنفت أنها من أفضل رسائل الماجستير عام 2017.
وانطلقت أولى حلقات برنامج «لوغاريتم»، على قناة dmc، من تقديم الإعلامى أحمد فايق، حيث تحدث فى بداية الموسم الجديد عن سبب التوجه إلى كوريا ومحاولة فك «اللوغاريتم والشفرة الكورية».
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