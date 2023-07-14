باحث مصرى فى كوريا لـ«لوغاريتم»: ذهبت إلى الجامعة بالزى الصعيدى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال عماد الكومى، الباحث فى جامعة سيول الوطنية الكورية، إن كوريا من أكثر الشعوب التى تحترم ثقافات الدول الأخرى، مضيفا أنه ذهب إلى الجامعة بالزى الصعيدى، وشاهد أيضا اختلاف ثقافات عديدة فى الجامعة، فهم يحترموا كل الثقافات ما دام تحترم ثقافتهم.





وأضاف عماد الكومى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق من كوريا، من برنامج لوغاريتم، المذاع على قناة dmc، أنه كان سعيدا وهو يرتدى الزى الصعيدى داخل الجامعة الكورية، متابعا أنه فهو من محافظة قنا ويحترم ويعتز بالزى الصعيدى كثيرا. وانطلقت أولى حلقات برنامج «لوغاريتم»، على قناة dmc، من تقديم الإعلامى أحمد فايق، حيث تحدث فى بداية الموسم الجديد عن سبب التوجه إلى كوريا ومحاولة فك «اللوغاريتم والشفرة الكورية».

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