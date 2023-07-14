بنى سويف: إزالة 110 حالات تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ21

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، إزالة 110 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة؛ منها 73 حالة تعد بمبانٍ على مساحة 9297 مترا و37 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدان و15 قيراطًا، وذلك بعد مرور أسبوع على انطلاق المرحلة الثالثة من أعمال الموجة 21 من إزالة التعديات.





وكانت الموجة الـ21 من حملات الإزالة قد بدأت بالمرحلة الأولى فى الفترة من 29 أبريل وانتهت فى 19 مايو الماضيين وبلغ إجمالى ما تمكنت من إزالته 402 حالة تعد مختلفة، ثم جاءت المرحلة الثانية فى الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الماضيين، وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد، وتُختَتَم بالمرحلة الثالثة التى تستمر حتى 28 يوليو الجارى.

وفى سياق آخر، التقى المحافظ مع عدد من المواطنين للاستماع لمطالبهم وشكواهم، عقب أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور عدد من قيادات المحافظة، موجها بدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة.

وذكر المركز الإعلامى للمحافظة، فى بيان صادر اليوم، أن خطبة الجمعة ألقاها الشيخ سعيد عبدالواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، وتناولت موضوع "فضائل الاستغفار"، فيما أمّ المصلين الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد.

وأشار مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، فى خطبته، إلى أن من فضل الله تعالى ورحمته بعباده أن فتح لهم أبواب التوبة والاستغفار.

وأوضح أن الاستغفار دأب الأنبياء والصالحين، وأن من فضائله الاقتداء برسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) الذى كان يكثر من الاستغفار، مع أن المولى تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، مستعرضا فضائل وفوائد الاستغفار، التى من أهمها: المغفرة والرحمة للمستغفرين، وجلب الرزق الوفير والخير العميم، وتفريج الهموم والكُربات، مستشهدًا بالعديد من آيات القرآن الكريم والأحاديث التى تبين منزلة عبادة الاستغفار وأفضل أوقاتها وآثارها على سلوك الفرد فى الدنيا والآخرة.

ومن ناحية أخرى، قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، محمد عبدالتواب، تحديد يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجارى لعقد امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والتربية الخاصة بمدارس المحافظة، كبديل ليوم الأحد الموافق 23 الشهر ذاته، وذلك عقب إعلان مجلس الوزراء تعطيل المصالح الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات فى نفس اليوم واعتباره إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.