لوغاريتم.. عماد الكومى مصرى وضع بصمته على نظام الفاتورة الإلكترونية بكوريا

جدة - نرمين السيد - قال عماد الكومى، مستشار الأمن السيبرانى وتكنولوجيا تشفير العملات الرقمية فى كوريا، إن مشاركته فى وضع منظومة الفاتورة الإلكترونية فى كوريا كانت حلما بالنسبة له، حيث كان يسعى دائما إلى فعل شىء ينفع الناس.





وأضاف عماد الكومى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق من كوريا، من برنامج لوغاريتم، المذاع على قناة dmc، أنه يحلم بتحويل جزء من الاستثمار فى بلده قنا إلى أن تكون محافظة قادرة على صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتابع أنه سمى هذا المشروع قنانة، حيث إنه يسعى لجعل أبناء قنا قادرين على مواصلة الصراع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وانطلقت أولى حلقات برنامج «لوغاريتم»، على قناة dmc، من تقديم الإعلامى أحمد فايق، حيث تحدث فى بداية الموسم الجديد عن سبب التوجه إلى كوريا ومحاولة فك «اللوغاريتم والشفرة الكورية».

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