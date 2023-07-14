لوغاريتم- عماد الكومى.. باحث مصرى تفوق على الأجانب فى كوريا الجنوبية

وقال عماد الكومى، إنه حصل على أفضل رسالة ماجستير للأجانب فى كوريا الجنوبية، متفوقًا على الكوريين، فى منحة لوكالة الكورية للتعاون الدولى.
وأضاف مستشار الأمن السيبرانى وتكنولوجيا البلوك تشين فى الحكومة الكورية:" كنت مركز إنى بعد ما أخلص الماجيستير أرجع أكمل الدكتوراه هنا فى كوريا، لأن الوضع عجبنى من بنية تحتية، وعلاقة الطلاب بالدكاترة، وحلم لأى باحث أن يدرس فى كوريا الجنوبية، لأنها توفر كل الإمكانيات".
وتابع أن حلم أى طفل فى كوريا أن يلتحق بجامعة سيول الوطنية، وبالتالى حلم لأى أجنبى أن يدرس فى نفس الجامعة، وهناك عدد من وسائل التحفيز لتشجيع الطلاب للتفوق ودخول جامعة سيول.
ويقدم الإعلامى أحمد فايق جولة فى شوارع كوريا، للإجابة على أسئلة: لماذا لا توجد صناديق قمامة؟، ما سر الكرسى الأصفر الفارغ من الركاب فى وسائل المواصلات؟، سر تصوير الأطفال إلى جوار سور الجامعة؟، لماذا لا يبيع الكوريين طعامهم بالكيلو؟.. كما يعرف فايق المصريين بطبيعة الطعام الكورى ومذاقه، خاصة سناك الطحالب والموز بحجم القضمة الواحدة، والفراولة بلون التوت، واليوسفى بحجم الليمون الصغير.
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