لوغاريتم- عماد الكومى: وجدت صعوبة فى التأقلم مع اللغة والطعام بكوريا

وقال عماد الكومى، مستشار الأمن السيبرانى وتكنولوجيا البلوك تشين فى الحكومة الكورية، إن مقاعد الأتوبيس تنقسم إلى لونين هما الأصفر والأزرق، موضحًا أن مقاعد اللون الأزرق هى للعامة، أما مقاعد اللون الأصفر خاصة بكبار السن والحوامل، ويمنع أن يجلس عليها أى مواطن، حتى لو كانت فارغة.
وأضاف أنه فى بداية تواجده بكوريا الجنوبية، وجد صعوبة فى التأقلم خاصةً مع اللغة الكورية الجنوبية، والطعام الكورى، مشيرًا إلى أنه كان يبحث عن الطعام الحلال داخل الدولة، ما يضطره إلى قطع مسافات طويلة بين المدن.
ويقدم الإعلامى أحمد فايق جولة فى شوارع كوريا، للإجابة على أسئلة: لماذا لا توجد صناديق قمامة؟، ما سر الكرسى الأصفر الفارغ من الركاب فى وسائل المواصلات؟، سر تصوير الأطفال إلى جوار سور الجامعة؟، لماذا لا يبيع الكوريين طعامهم بالكيلو؟.. كما يعرف فايق المصريين بطبيعة الطعام الكورى ومذاقه، خاصة سناك الطحالب والموز بحجم القضمة الواحدة، والفراولة بلون التوت، واليوسفى بحجم الليمون الصغير.
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