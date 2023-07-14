«لوغاريتم» يستعرض تطوير قرية القلمينا عن طريق مبادرة حياة كريمة «فيديو»

وقال محمود صلاح، عمدة القرية، إن القرية لم يكن بها أى خدمات قبل مبادرة حياة كريمة، كما كان لا يوجد بها أى بنية تحتية، وأضافت فؤادة عبدالقوى، أحد متطوعى حياة كريمة بالقرية، أنه ومع دخول مبادرة حياة كريمة، أصبح بالقرية عدة خدمات.
من جانبه، قال أحد أهالى القرية، إنه أصبح لدينا وحدة طب أسرة، ومدرسة تعليم أساسى وتعليم ثانوى، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التنموية.
ويقدم الإعلامى أحمد فايق جولة فى شوارع كوريا، للإجابة على أسئلة: لماذا لا توجد صناديق قمامة؟، ما سر الكرسى الأصفر الفارغ من الركاب فى وسائل المواصلات؟، سر تصوير الأطفال إلى جوار سور الجامعة؟، لماذا لا يبيع الكوريين طعامهم بالكيلو؟.. كما يعرف فايق المصريين بطبيعة الطعام الكورى ومذاقه، خاصة سناك الطحالب والموز بحجم القضمة الواحدة، والفراولة بلون التوت، واليوسفى بحجم الليمون الصغير.
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