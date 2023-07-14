جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى، إن الهدف من نظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" فى امتحانات الثانوية العامة هو التركيز على الفهم سواء السطحى أو العميق، وليس الحفظ، مشيرًا إلى أن كتيب المفاهيم الذى تم توزيعه على الطلاب هذا العام تضمن أساسيات المنهج لإلغاء فكرة الحفظ.





وقال الدكتور رضا حجازى - فى فيديو تم نشره على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة- إن كتيب المفاهيم ضم بعض المعلومات الأساسية التى يمكن توظيفها خلال حل الأسئلة. وأشار حجازى، إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لديها العديد من المنصات الإلكترونية، منها منصة التصحيح الإلكترونى التى يتم من خلالها تصحيح الامتحانات بكل دقة لضمان حصول كل طالب على حقه، بالإضافة إلى منصة تدريب المعلمين ومنصة امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج لتسهيل حصولهم على التعليم وخوض الامتحانات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: الـ«أوبن بوك» فى امتحانات الثانوية العامة هدفه الفهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.