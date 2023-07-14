«مبادئ الحوار الاجتماعى» ندوة لوزارة العمل فى دمياط

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم الجمعة، إن الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، وتنسيقا مع مكتب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة، نظمت ندوة بشأن "مبادئ الحوار الاجتماعى" بين طرفى العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل للتوعية بثقافة العمل والتنمية، فى إطار مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر- معا لمواجهة التحدى فى دمياط"، بدعم من شركة ميثانيكس مصر.
وبحسب بيان صحفى أوضحت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، أن الندوة تناولت سبل التعاون والتنسيق للتوعية بتعزيز بيئة العمل من حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ودور الوزارة فى التفتيش على الالتزام جميع الأطراف بتطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصرى.
وأضافت أن الندوة، تطرقت إلى التأكيد على إلتزام الدوة المصرية بالحقوق والحريات النقابية، واستعرضت شروط السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل.
الندوة شارك فيه 55 صاحب عمل من شركات محافظة دمياط، وكذلك ممثلون عن النقابات العمالية بالمحافظة، وبحضور أميرة ذكى باحث بالإدارة العامة للشؤون الإقليمية والدولية، وإيمان الشاطر عن الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة.
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