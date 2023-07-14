لوغاريتم- أحمد فايق: قيادة السيارات من السلبيات القليلة فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - استعرض الإعلامى أحمد فايق، فى أولى حلقات برنامج "لوغاريتم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، الإيجابيات والسلبيات فى كوريا الجنوبية، لافتًا إلى أن قيادة السيارات فى شوارع كوريا، من السلبيات القليلة التى قابلها فى رحلته.





وقال "فايق"، إن قيادة السيارات فى كوريا الجنوبية بها إلتزام بالقواعد المرورية، ولكن يعيبها استخدام آلات التنبيه بكثرة. وخلال الحلقة، قام عماد الكومى، مستشار الأمن السيبرانى وتكنولوجيا البلوك تشين فى الحكومة الكورية، باصطحاب الإعلامى أحمد فايق، فى جولة بمترو الأنفاق. ويقدم الإعلامى أحمد فايق جولة فى شوارع كوريا، للإجابة على أسئلة: لماذا لا توجد صناديق قمامة؟، ما سر الكرسى الأصفر الفارغ من الركاب فى وسائل المواصلات؟، سر تصوير الأطفال إلى جوار سور الجامعة؟، لماذا لا يبيع الكوريين طعامهم بالكيلو؟.. كما يعرف فايق المصريين بطبيعة الطعام الكورى ومذاقه، خاصة سناك الطحالب والموز بحجم القضمة الواحدة، والفراولة بلون التوت، واليوسفى بحجم الليمون الصغير.

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