لوغاريتم.. أهالى مركز الوقف يحتفلون بالحلقة الأولى من البرنامج (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - كان ضيف الحلقة الأولى ابن مركز الوقف الدكتور عماد الكومى الباحث فى جامعة سول الوطنية، وهو واحد من أفراد الفريق العلمى الذين وضعوا نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية لدولة كوريا الجنوبية، بالإضافة لحصوله على لقب صاحب أفضل رسالة ماجستير لأجنبى بجامعات كوريا الجنوبية.

استطاعت الحلقة الأولى من برنامج "لوغاريتم"، أن تجمع أهالى مركز قرية القلمينا للاحتفال بابن مركزهم المهندس العالمى عماد الكومى، بعد ظهوره فى الحلقة الأولى من البرنامج، وهو يتجول فى شوارع كوريا الجنوبية، بصحبة الإعلامى أحمد فايق، للحديث عن تفاصيل رحلته من قريته الصغيرة بصعيد مصر وصولا إلى كوريا الجنوبية، وكل هذا النجاح الكبير الذى حققه.

يعتبر برنامج "لوغاريتم" هو جزء جديد من سلسلة برامج الإعلامى أحمد فايق، الذى يزور فيها بلاد العالم للبحث عن العلماء والمتفوقين المصريين لمعرفة قصص كفاحهم.

وأضاف البرنامج فى جزئه الجديد خلال هذا الموسم رصد لتفاصيل الحياة داخل كوريا الجنوبية ورصد لعادات وتقاليد وتصرفات المجتمع الكورى الجنوبى فى رسالة هامة من البرنامج للتعرف على الآخر وفهم ثقافته.

برنامج "لوغاريتم" يعرض يوم الجمعة أسبوعيا على قناة dmc فى تمام السابعة مساء

ويواصل أحمد فايق من خلال برنامج مصر تستطيع كل يوم خميس 7 مساء تسليط الضوء على العلماء المصريين فى الداخل والنماذج المشرفة.