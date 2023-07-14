افتح باب قلبك- أميرة بهى الدين تقترح تنظيم رحلات لمدينة العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية أميرة بهى الدين، إن مهرجان العلمين يُقام من يوم 13 يوليو الجارى إلى 26 أغسطس المُقبل، وهو مهرجان عالمى، لافتةً إلى أنها تطمح لتنظيم رحلات للمدينة والمهرجان، من الأندية الرياضية ورحلات اليوم الواحد والنقابات ومراكز الشباب.





وأضافت "بهى الدين"، خلال تقديم برنامج "افتح باب قلبك" المُذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الجمعة، أنه من المهم أن نأخذ الأطفال للذهاب للعلمين الجديدة، حتى يروا حجم الإنجاز الذى تم فى المدينة الساحلية، داعية المصطافين فى الساحل الشمالى أو مرسى مطروح بالذهاب إلى العلمين الجديدة. وانطلقت أمس الخميس، فعاليات مهرجان العلمين، الحدث الفنى والترفيهى والرياضى الأكبر فى الشرق الأوسط، المقام فى مدينة العلمين الجديدة، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حتى يوم 26 أغسطس 2023.

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