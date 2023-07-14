بمشاركة نجوم الكرة المصرية- إقامة مباريات تحدى الجيل الذهبى بمهرجان العلمين

جدة - نرمين السيد - يشارك فى مباريات تحدى الجيل الذهبى، 4 فرق، الأولى بقيادة الكابتن حسام غالى، والفرقة الثانية بقيادة الكابتن أحمد حسن، والفرقة الثالثة بقيادة حازم إمام، والفرقة الرابعة بقيادة الكابتن محمد فضل، بواقع 4 لاعبين فى كل فريق.
يذكر أن من أبرز اللاعبين المشاركين أيضا فى مباريات تحدى الجيل الذهبى، فى مهرجان العلمين الجديدة، كابتن عصام الحضرى، سيد معوض، شادى محمد، خالد بيبو، ومحمد ناجى جدو، وعبد الستار صبرى.
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