«إكسترا نيوز»: العلمين الجديدة.. مدينة متكاملة على ساحل المتوسط

جدة - نرمين السيد - نشرت فضائية "إكسترا نيوز"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنفوجراف، استعرضت خلاله تفاصيل مدينة العلمين الجديدة، بعنوان "العلمين الجديدة.. مدينة متكاملة على ساحل المتوسط".





وذكر الإنفوجراف، أن مدينة العلمين الجديدة تشهد طفرة عمرانية كبيرة، كما أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة توفر آلاف فرص العمل للمصريين.

وأضاف: "تتضمن مدينة العلمين الجديدة، مناطق صناعية وخدمية، فضلًا عن احتوئها على مشروعات تكنولوجية وعمرانية متطورة".

وتابع أن مدينة العلمين الجديدة سيكون لها مردود كبير على الاقتصاد المصرى، كما أن بها شبكة طرق رئيسية تربط مدينة العلمين الجديدة بباقى المدن.