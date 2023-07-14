«البيئة» تنجح فى إنقاذ ترسة بحرية بأحد أسواق المطرية

جدة - نرمين السيد - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بفحص الشكوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من عرض أحد أصحاب محلات بيع الأسماك، ترسة بحرية وتعرضها للأذى من الأطفال موجودة بأحد الأسواق بحى بالمطرية.





على الفور تم تشكيل لجنة وفريق عمل متكامل من عدة قطاعات بالوزار، وهم قطاع الفروع ممثلا عنها حسام أمين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين ممثلا عنها الدكتور علاء سلام، وبالتنسيق مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة

وقام فريق وزارة البيئة بالتنسيق مع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء خالد شحاتة رئيس حى المطرية لفحص الشكوى، وتم التواصل مع الشاكى، وضبط الترسة وكانت فى حالة صحية سيئة، وجارى إعادتها لبيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل عملية الإطلاق.

وأشادت وزيرة البيئة، بإبلاغ أحد المواطنين عن محاولة الاتجار فى السلحفاة وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية ودور المواطن فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجى والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ما عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.