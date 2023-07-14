منظمة بمهرجان العلمين: نتوقع مليون زائر في الموسم الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 يوليو 2023 11:25 مساءً - قالت ملك أسعد، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، إن فكرة مهرجان العلمين الجديدة بدأت قبل 6 أشهر، قبل تنفيذها على الأرض حاليا بعد مجهودات كبيرة بذلت لإخراج المهرجان بشكل مبهر.

أضافت ملك أسعد، فى لقائها ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن مدينة العلمين الجديدة شهدت تغييرا كبيرا عما كانت عليه فى السابق، ويظهر حاليا جمال مدينة العلمين التى باتت تحتضن الفن والثقافة المصرية الأعرق فى العالم.

وتابعت ملك أسعد: "مدينة العلمين الجديدة بها مقومات كبيرة تساعد على إنجاح مهرجان العلمين، وقطاع الأعمال الترفيهى مهم جدا فى عدد من الدول، ومصر بها مدن بها تكامل ومقومات كبيرة تساعد فى دعم الأعمال الترفيهية".

وأكملت ملك أسعد: "نتوقع مليون زائر لمهرجان العلمين الجديدة فى موسمه الأول، وكل ما يبحث عنه الجمهور موجود فى مدينة العلمين فى موسم الصيف".