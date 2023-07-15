دبلوماسى لـ إكسترا نيوز: مصر تشارك بـ7.5% من إجمالى موازنة الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - قال السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، إن مناقشة ميزانية الاتحاد الإفريقى للعام المقبل من الأمور المهمة، باعتبار مصر من أكبر المساهمين فى موازنة الاتحاد الإفريقى.





وأضاف "سويلم"، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تشارك بنحو 7.5% من إجمالى موازنة الاتحاد الإفريقى، مُشيرًا إلى أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات. وتابع، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، أن السياسة الخارجية المصرية تستهدف خدمة مصالحنا بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

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