جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب مخدر الماريجوانا

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من بذور نبات الماريجوانا المخدر وعدد من العبوات الدوائية التى تحذر منه وزارات الصحة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من هولندا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من أمستردام اشتبه عماد صلاح سالم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عبد الحميد مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب، قام حازم محمد علي مدير الحركة بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من بذور لنبات الماريجوانا المخدر ،قام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك بتكليف لجنة من هاني محمود و محمود علي عباس لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٢ كارت بداخل كل منهما ثلاث بذور و١٦ كيس ورقي مغلق بداخلهم بذور لنفس النبات المخدر بوزن إجمالي ٣١ جرام ولفه بها طابعين مخدرين.

وكانت المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أديس أبابا على رحلة الخطوط الاثيوبية اشتبه حسن محمد أبو زهرة رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد جبر مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات وعبوات دوائية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، قام حازم محمد علي مدير الحركة بتكليف حسام الشافعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من العبوات الدوائية لمستحضر مرقوم عليه Climax Dexamethasone تحذر وزارات الصحة في بعض الدول من تعاطيه لخطورته علي صحة وسلامة المواطنين ، قام تامر قاسم مدير الجمرك بتشكيل لجنة من هاني محمود و محمود عباس و بسمه حسني و أيمن عصام و علي محمود علي و صموئيل وصفي و أمل مصطفي تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٧٥٠ عبوة دوائية باجمالي ٧٥ الف قرص .

قرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير تحرير محضرى ضبط جمركي رقمى ١٧٢ و ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.