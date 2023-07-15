جدة - نرمين السيد - بدأت الاحتفالات بصلاة العشية والدورة الكبرى، وطاف موكب أيقونة القديس الأنبا شنودة بكنيسة الدير، ثم اتجه إلى الفناء الخارجى. وصلى الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير صلوات العشية والدورة والقداس، وشاركه الأنبا بيسنتى أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ومجمع رهبان الدير والعديد من الآباء الكهنة والرهبان والمئات من زوار الدير الذين جاءوا خصيصا للمشاركة فى الاحتفالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدير الأبيض يحتفل بعيد الأنبا شنودة بسوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.