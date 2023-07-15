ضبط عملات أثرية من العصور الرومانية و البيزنطية والبطلمية بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - تمكنت رجال جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية من العصور الرومانية و البيزنطية والبطلمية بالمخالفة لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





وأفاد المصدر بأن الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد حسن الحكش مدير الإدارة بالانابة تمكنوا من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية الأثري من العصور الرومانية والبيزنطية والبطلمية بالمخالفة وجاء ذلك فى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى علي رحلة الخطوط الإماراتية اشتبه مصطفي محمد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حميدة مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم تلاحظ لهما قطع معدنية صغيرة بحقائب الراكب، قام أحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة بتكليف أحمد عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة. وبالعرض على أحمد الحكش مدير الجمرك قام بإخطار مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة برئاسة حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية وهناء مشهور المدير العام واللذان قاما بتشكيل لجنة من بلال عامر و سكر محمد عبد الله و احمد عبد الله عليوة مفتشي الاثار والذين فأفادوا بأنه يوجد وسط العملات ٦٥ عملة معدنية ترجع للعصور الرومانية والبطلمية والبيزنطية وتخضع لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب مبني رقم ٢ إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة . يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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