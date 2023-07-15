البيئة تنجح فى إنقاذ ترسة بحرية من أحد أسواق المطرية

جدة - نرمين السيد - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بفحص الشكوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من عرض أحد أصحاب محلات بيع الأسماك "ترسة بحرية" (سلحفاة) وتعرضها للأذى من الأطفال، وأنها موجودة بأحد الأسواق بحى بالمطرية.





وعلى الفور تم تشكيل لجنة وفريق عمل متكامل من عدة قطاعات بالوزارة وهى قطاع الفروع، ممثلا عنها حسام أمين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى والإدارة العامة لخدمة المواطنين ممثلا عنها الدكتور علاء سلام وبالتنسيق مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة.

وفحص فريق وزارة البيئة بالتنسيق مع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء خالد شحاتة رئيس حى المطرية، الشكوى وتم التواصل مع الشاكي، وتم ضبط الترسة وكانت فى حالة صحية سيئة وجار إعادتها لبيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل عملية الإطلاق.

وأشادت وزيرة البيئة بإبلاغ أحد المواطنين عن محاولة الاتجار فى السلحفاة وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية ودور المواطن فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، الاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجى والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتساب 01222693333 على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.