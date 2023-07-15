وقال وزير الزراعة، إن الحملة ستكون من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت، مناشدا المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين، حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.
كما ناشد القصير، المربين بضروة التأمين على مواشيهم، لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم فى حالة نفوق الحيوان أو سرقته.
ومن جهته، قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور إيهاب صابر، إن بناء على توجيهات وزير الزراعة، ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد، تم توفير جميع اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف أنه سيتم خلال الحملة تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التى تعرض لها والتحصينات التى تلقاها، وأيضا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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