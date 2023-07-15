بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، بدء أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، اليوم السبت، بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز.





وقال وزير الزراعة، إن الحملة ستكون من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت، مناشدا المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين، حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

كما ناشد القصير، المربين بضروة التأمين على مواشيهم، لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم فى حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

ومن جهته، قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور إيهاب صابر، إن بناء على توجيهات وزير الزراعة، ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد، تم توفير جميع اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه سيتم خلال الحملة تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التى تعرض لها والتحصينات التى تلقاها، وأيضا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.