مطار أسوان الدولى يستقبل أولى الرحلات الشارتر من مدريد عليها 450 سائحا

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار أسوان الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أولى الرحلات السياحية للطيران الشارتر القادم من مطار مدريد مباشرة بإجمالى 450 سائحا إسبانيا، بحضور نائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد، وسط تفاعل الأغانى الفلكلورية النوبية لفرقة توشكى للفنون التلقائية.





وذكر بيان صحفى صادر عن محافظة أسوان، أن المحافظ أشرف عطية وجه المسئولين بأهمية تهيئة كافة الأجواء لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الفوج السياحى الإسبانى للاستمتاع بالمعالم والمزارات السياحية والأثرية، وتقديم كافة التسهيلات التى تساهم فى إطلاعهم على المقومات المتنوعة والطبيعة الساحرة الخلابة التى تمتلكها عروس المشاتى وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، فضلا عن البانوراما الجمالية التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية من التطوير والتجميل بواجهة المدينة داخل ميدان المحطة وحدائق بلازا درة النيل والسلام، والسوق السياحى القديم، وممشى أهل مصر. فيما وجهت الدكتورة غادة أبو زيد الدعوة للفوج السياحى الإسبانى لحضور افتتاح فعاليات مهرجان أسوان للمانجو، المقرر له غدا الأحد. تجدر الإشارة إلى أن البرنامج السياحى للفوج الإسبانى فى محافظة أسوان يتضمن زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية على مدار يومين، ومنها معابد فيلة ومعبدا أبو سمبل والسد العالى ورمز الصداقة والمسلة الناقصة، والحديقة النباتية، بالإضافة إلى جولة نيلية للاستمتاع بالجزر والشلالات المائية على صفحة نهر النيل الخالد، فضلا عن جولة حرة بالسوق السياحى القديم، ويستكمل الفوج الإسبانى برنامجه بزيارة للمزارات السياحية بمحافظة الأقصر.

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