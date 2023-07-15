انطلاق امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والإعدادية بالقاهرة اليوم

جدة - نرمين السيد - انتهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والإدارات الـ33 التابعة لها ومدارسها، من استعدادات امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023، التى تنطلق اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023.





واتخذت جميع الإدارات التعليمية الإجراءات الاحترازية والوقائية، ولتوفير مناخ آمن وهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات. وأكد أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مدير المديرية، على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم منع أى طالب من أداء الامتحان والتيسير عليهم. وشدد موسى على عدم اصطحاب الهاتف المحمول إلى اللجان، مع ضرورة إعلان الجداول فى مكان ظاهر لجميع الطلاب، والالتزام بمعايير الجودة فى جميع أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أولا بأول، ورصد النتائج، مع مراعاة السرية التامة.

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