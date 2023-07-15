طلاب الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحانات الدور الثانى اليوم

جدة - نرمين السيد - تنطلق امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2022 - 2023، اليوم السبت، الموافق 15 يوليو، وفقا للجدول المعتمد من أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتستمر لمدة 6 أيام.





وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غن إجمالى عدد الطلاب على مستوى الجمهورية يبلغ 29 ألفا و519 طالبا وطالبة، موزعين على 103 لجان بالمحافظة. وأشار سلومة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها، لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورا.

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