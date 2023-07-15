مشاركة الرئيس بالاجتماع التنسيقى للاتحاد الإفريقى غدا تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (فى نيروبى غدا.. الرئيس السيسى يشارك فى الاجتماع التنسيقى الخامس للاتحاد الإفريقى)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يشارك، غدا الأحد، فى الاجتماع التنسيقى الخامس النصف سنوى للاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإفريقية، والذى ينعقد فى العاصمة الكينية نيروبى، بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية.

وأضافت أنه من المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة يستعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد" على مدار العامين المقبلين، كما سيلقى الرئيس السيسى كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP27" أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية؛ لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، فى ظل جهود مصر المستمرة لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديمها إلى دول إفريقيا الأكثر تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى سيبحث مع الزعماء ورؤساء الحكومات المشاركين فى الاجتماع، التقدم الذى تحقق فى برنامج عمل الاندماج التجارى لدول القارة، وسبل تعزيز ذلك الاندماج ومن بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الإفريقى الموحد، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة.

وتحت عنوان (شكرى فى تصريحات لـ"سى. إن. إن" بعد "قمة دول الجوار": مصر تبذل كل الجهد لإيجاد حل للصراع فى السودان)، نقلت صحيفة (الأهرام) تصريحات وزير الخارجية سامح شكرى لشبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية تعليقا على نتائج قمة دول جوار السودان، التى استضافتها مصر أمس الأول، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن مصر تبذل كل الجهد لإيجاد حلول للصراع الدائر فى السودان، وترى دائما أنه لا حلول عسكرية لأى صراع.

وأضافت الصحيفة أن شكرى قال إن المبادرة المصرية بالدعوة لعقد هذه القمة جاءت نتيجة للمشاورات المستمرة التى تجريها مصر مع دول الجوار السودانى، نظرا لما تتمتع به هذه الدول من علاقات عميقة مع الأطراف السودانية المختلفة، ووجود رؤية وآلية لديها تطرح حلولا للوضع الراهن بطريقة شاملة تضمن وقف الصراع ومنع تفاقمه، فضلا عن كونها دولا متأثرة بشكل كبير على حدودها بسبب ما يجرى فى السودان.

وتابعت أن وزير الخارجية أوضح أنه يوجد لدى كل هذه الدول تصور عن المكون السياسى للمجتمع المدنى السودانى، وآلية ورؤية تطرح حلولا للوضع الراهن بطريقة شاملة، فضلا عن الهدف الرئيسى وهو فى المقام الأول وقف الصراع ومنع تفاقمه إلى حرب أهلية واسعة النطاق.

وفى الشأن المحلى، ذكرت صحيفة (الجمهورية)- تحت عنوان ("100 يوم صحة" تنجح بامتياز فى كل المحافظات)- أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أعلن تقديم 458 ألفا و84 خدمة من خلال حملة (100 يوم صحة)، فى جميع محافظات الجمهورية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار تصريحه بأن الخدمات التى قدمتها الحملة تضمنت 14 ألفا و794 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- فى أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 36 ألفا و74 زيارة، كما قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة، لـ2307 أطفال، فيما قدمت 48 ألفا و888 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

وأضافت الصحيفة أن الحملة قدمت 4 آلاف و87 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و542 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1807 مواطنين ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 11 ألفا و384 مواطنا.