فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن ترحيب دولة فلسطين بالجهود التى بذلتها مصر، لعقد قمة دول جوار السودان بهدف تحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية السودان الشقيقة، وكذلك جهود ومساعى جميع الأطراف المشاركة.





وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى، حرص دولة فلسطين على سلامة وأمن السودان الشقيق، والتوصل إلى الإنهاء الفورى للأحداث المؤسفة الجارية فى السودان وتحقيق السلام والازدهار فى السودان.

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