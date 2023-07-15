هانى سويلم يتابع إجراءات التحول لنظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من الدكتور يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى، يستعرض إجراءات التحول لاستخدام نظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر، وموقف تنفيذ المنطقة التجريبية الرائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان، والتى تهدف لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر.





وصرح الدكتور سويلم، بأنه وفى إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الرى الحقلى وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادى للمزارعين، ووضعت وزارة الموارد المائية والرى استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث "الرى بالتنقيط" فى البساتين ومزارع قصب السكر طبقا لمعايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة، بمساحة 325 ألف فدان منزرعة بقصب السكر و750 ألف فدان من البساتين، مع الاستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية.

وأشار لأهمية التحول لنظم الرى الحديث مع مراعاة جميع الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ودراسة هذا الملف بشكل متكامل يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفى وكميات الصرف الزراعى التى تدخل المنظومة المائية فى مناطق أخرى والتأثير على ملوحة التربة.

واستعرض التقرير أعمال التطوير بالمنطقة التجريبية على ترعة بلوخر والتى ستشتمل على تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلا من الرى بالغمر، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى من خلال تحويلها لمواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، فضلا عن إنشاء وتشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على تلك المساقى.

وأوضح الدكتور سويلم، أنه وفيما يخص المنطقة التجريبية على ترعة بلوخر فقد تم حتى تاريخه تنفيذ حزمة من الأنشطة المؤسسية والفنية بالمنطقة التجريبية تضمنت إنشاء روابط مستخدمى المياه على مساقى الجرون وال 23 بزمام ترعة بلوخر، وإجراء عدد من الندوات التدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث لضمان إستدامة أنظمة الرى الحديث بعد تنفيذها، كما تم طرح أعمال تنفيذ محطات الرى بالطاقة الشمسية ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الرى الحديث، وتم الانتهاء من جميع مراحل التقييم وجارى إسناد الأعمال تمهيدا لبدء التنفيذ.

كما أنه وبالتوازى مع تلك الأعمال وتفعيلا لدور البحوث التطبيقية، فيجرى عمل قياسات ما قبل تنفيذ أعمال التطوير والرى الحديث لقياس مؤشرات زيادة كفاءة استخدام مياه الرى ومدى الخفض فى تكاليف الأسمدة المستخدمة والزيادة فى جودة وإنتاجية محصول قصب السكر لكل فدان كنتيجة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.