- 1/2
- 2/2
فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خطة التموين لتبسيط الخدمات باستخدام الكارت الموحد.
ويمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلال الكارت الموحد وبطاقة التموين، ويستهدف الكارت الموحد تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى تشمل خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقى الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه فى المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية فى المراحل المقبلة.
ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءاً من أول أغسطس المقبل، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
وشددت على استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكارت الموحد.. خطة التموين لتبسيط الخدمات (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.