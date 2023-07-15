الكارت الموحد.. خطة التموين لتبسيط الخدمات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين، تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه فى صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد.





فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خطة التموين لتبسيط الخدمات باستخدام الكارت الموحد.

ويمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلال الكارت الموحد وبطاقة التموين، ويستهدف الكارت الموحد تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى تشمل خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقى الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه فى المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية فى المراحل المقبلة.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءاً من أول أغسطس المقبل، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية.