مباراة من ريحة 2006.. «8 الصبح» يرصد أنشطة مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الفعاليات مباريات للكرة الشاطئية، كما أقيمت مباريات تحدى الجيل الذهبى، الذى شارك فيها 25 لاعبا من أبطال كرة القدم المصرية على رأسهم عماد متعب ووليد سليمان وأحمد حسن وحسام غالى وجدو وآخرين.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، والذى بدأت أولى فعالياته 13 يوليو الجارى وتستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.