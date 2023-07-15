الخشت يوجه بسرعة إنهاء الأعمال والتجهيزات بجامعة القاهرة الدولية (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، سير العمل بمشروع جامعة القاهرة الدولية للوقوف على الموقف الحالى فى التشطيبات والتجهيزات والجهود المكثفة الجارية فى المشروع، وذلك فى إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة للمشروعات الإنشائية الكُبرى التى تنفذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة منظومة العملية التعليمية.





واستمع الدكتور الخشت، خلال جولته، إلى عرض من مهندسى المشروع عن المستجدات حيث أوشك على الانتهاء من مختلف جوانب الجامعة الدولية والتى تضم فى المرحلة الأولى منها ثلاثة مبانى مترابطة كما تضم عدد اثنين من مبانى المدرجات الكبرى، ومن خلال التنفيذ على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، ليتم افتتاحها وانطلاق العملية التعليمية بها قريبًا.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، استمرار استكمال أعمال التجهيزات المتبقية فى مشروع جامعة القاهرة الدولية، فى ظل جاهزية الكثير من الأعمال الداخلية والخارجية التى حققت نسب إنجاز كبيرة، بالإضافة إلى تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والتى تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الدولية الجديدة التى سيتم تقديمها بها.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تسعى منذ تولى الدكتور محمد الخشت رئاستها لتنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الكُبرى على جميع المستويات وفق جدول زمنى مُحدد وطبقًا للمعايير العالمية المُتبعة وبما يُحقق أهداف الخطة الاستراتيجية، والتى نجحت فى إنجاز وقطع شوط كبير فيها، ومن بينها جامعة القاهرة الدولية التى تُعد أول جامعة أعلن أنها جامعة برامج عام 2018 على مستوى العالم والمستشفيات الجامعية التى تُمثل محورًا أساسيًا فى تقديم الخدمات الطبية للمجتمع المصرى، وغيرها من المشروعات الجديدة والبنية التحتية وترميم المبانى.

وقد سبق ووجه الدكتور الخشت بضرورة مواصلة التنفيذ والإسراع فى الإنجاز والمتابعة المستمرة لجميع هذه المشروعات بما يضمن إضافة نوعية لجامعة القاهرة وجهودها فى تعزيز التنمية الشاملة فى مصر.

على جانب آخر، تفقد رئيس الجامعة مشروع الإسكان فى زيارة مفاجئة، وشدد على كل الجهات المنفذة سرعة إنهاء الأعمال المتبقية، وحذر من من التباطؤ، وألزم كافة التنفيذيين بوضع خطة سريعة للتغلب على كل المعوقات.