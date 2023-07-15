عاشور يشهد حفل تخريج أول دفعة من الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته، أشار أيمن عاشور إلى التطورات والإنجازات التى حققتها منظومة التعليم العالى والبحث العلمى بمصر فى ظل ما تلقاه من دعم القيادة السياسية، وقدرتها على منافسة كبرى مؤسسات التعليم العالى الدولية، مضيفًا أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ترتكز على مجموعة من المحاور التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة فى منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال فتح آفاق الاستثمار وجذب كبرى الجامعات الأجنبية لإنشاء فروع لها بمصر، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون فى مجالات بحوث التطورات التكنولوجية بين مصر وألمانيا؛ وخاصة المشروعات الصناعية.

كما قدم الوزير التهنئة لخريجى الدفعة الأولى من الجامعة، مثمنًا ما تلقاه هؤلاء الطلاب من علوم متنوعة، سوف تنعكس بالإيجاب على المشاركة فى تحقيق الخطط التنموية المصرية فى شتى المجالات، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم لأفرع الجامعات الأجنبية بمصر باعتبارها شريكة فى بناء المجتمع.

ومن جانبه، تحدث أشرف منصور عن تاريخ إنشاء الجامعة الألمانية بمصر، والتى تعد إحدى ثمار التعاون بين مصر وألمانيا، مشيرًا لحجم الدعم والتسهيلات التى قدمتها مصر من أجل نجاح هذه المنظومة، والتى جسدت عمق العلاقات المصرية الألمانية المشتركة، كما تناول أبرز التخصصات المتاحة بالجامعة مثل: (الذكاء الاصطناعى، والروبوت، والتصميم الصناعى، وتصميم الأزياء، وصناعة السيارات).

وأكد جورج لوى أن الجامعة الألمانية الدولية تعد رافدًا مهمًا لتقديم تعليم دولى يضاهى المقاييس والمستويات العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس الحديثة التى تواكب احتياجات سوق العمل الجديد، بجانب الاستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة فى مجالات الدراسات التطبيقية الخاصة بمجالات خدمة قضايا التنمية.

فى حين دعا سليم عبد الناظر، الخريجين للاستمتاع بحياتهم العملية واستكمال دراساتهم العلمية والعمل على تطوير مهاراتهم المتنوعة والتى تم اكتسابها خلال دراستهم بالجامعة.

وخلال فعاليات الحفل، تم تكريم خريجى الدفعة الأولى للعام 2023، بحضور لفيف من كبار الشخصيات من الجانبين المصرى والألمانى.