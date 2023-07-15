وزير التعليم: تدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة أثناء التصحيح بالكنترولات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يوليو 2023 12:30 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك إجراءات متبعة داخل كنترولات الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح.

وأوضحت أنه يتم تدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.