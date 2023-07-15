حملة «100 يوم صحة» تقدم 200 ألف و913 خدمة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التى قدمتها حملة "100 يوم صحة" أمس تضمنت 9 آلاف و214 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -فى أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 24 ألفا و432 زيارة.

وأضاف عبدالغفار أن حملة "100 صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة، أمس لـ253 طفلا، فيما قدمت 32 ألفا و465 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

وأشار إلى أن الحملة قدمت أمس، 946 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و348 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 1551 مواطنا.

وقال إن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية "البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم" بملئ 10 آلاف و191 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالى المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 5 آلاف و848 مواطنا.

وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 12 ألفا، و21 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 35 ألفا، و633 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، أمس 68 ألفا و11 طفلا.

وأضاف أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحى لنحو 44 ألفا و600 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمناطق العامة والنوادى والمولات بالمحافظات، لرفع الوعى وتوجيه المواطنين إلى تلقى خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".