الوادى الجديد تفتح باب التقديم بمدارس التمريض فى 5 مراكز

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الوداى الجديد، عن فتح باب التقديم لمدارس التمريض المختلفة، اليوم السبت، بمراكز الخارجة، وباريس، والداخلة، والفرافرة، وبلاط للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024.





وكشفت المحافظة - فى بيان اليوم السبت - عن أن مواعيد التقديم التى بدأت اليوم ستستمر حتى يوم الاثنين الموافق 25 يوليو الجارى.

وأوضحت المحافظة، أن الشروط العامة للراغبين فى التقديم لمدارس التمريض، تتضمن أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك، وحاصل على الشهادة الإعدادية عام أو أزهرى للعام الدراسى 2022 - 2023 مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

وأفادت بأن القبول يكون لأعلى المجاميع المتقدمة وفقا للإعداد بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة، ويقتصر القبول على أبناء المحافظة والمقيمين فيها بشرط الحصول على الشهادة الإعدادية من نفس المركز بالمحافظة، فى حالة حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادى فقط ويكون من مواليد خارج المحافظة يتم إحضار بطاقة ولى الأمر بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل من محافظة الوادى الجديد.

وشملت الشروط، الأوراق المطلوبة للتقديم بمدارس التمريض للطلاب الراغبين فى التقديم لمدارس التمريض بالوادى الجديد، طلب التحاق وأصل شهادة الميلاد وصورة، وصورة من شهادة إتمام الدراسة الإعدادية، وبيان درجات معتمد مختوم أصل وصورة، وبالنسبة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام 2022 - 2023، وإحضار صورة الشهادة الإعدادية الأزهرية، وصورتين بطاقة الرقم القومى، وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة، وتقرير طبى رمد وباطنة.