إرشادات عامة قبل إجراء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى إرشادات عامة قبل إجراء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات:- يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لخطة سير اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التى يشترط القبول بها، اجتياز هذه الاختبارات لخريجى الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2023، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجارى.

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