قوائم مؤسسات التعليم العالى المعتمدة فى مصر

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالى المعتمدة فى جمهورية مصر العربية، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المعتمدة.





وتشمل هذه القائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة من الوزارة "الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، الكليات التكنولوجية، المعاهد".

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن إعلان قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية، يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التى تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا على تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة، حملاتها خلال الفترة القادمة، لضبط أى كيانات وهمية تدعى كذبا أنها معتمدة.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة للتعليم العالى والبحث العلمى، أنه يمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة، من خلال ما ينشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامى للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما ينشر على الموقع الإلكترونى وحسابات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مواقع التواصل الاجتماعى التالية:-

● الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى

http://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على "فيسبوك"

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على "الانستجرام"

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على "تويتر"

https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على منصة "Threads":

https://www.threads.net/@mohesregypt

وأهابت وزارة التعليم العالى بوسائل الإعلام المختلفة، نشر قوائم مؤسسات التعليم العالى المعتمدة للرأى العام، لتعريف الطلاب بها خلال هذه الفترة الهامة.